https://news.day.az/society/1333441.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинацию прошли 100 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За день первую дозу вакцины получили 14 человек, вторую - 86.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 177 187, из которых первую дозу вакцины получили 758 289, вторую - 418 898 человек.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.
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