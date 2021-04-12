Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинацию прошли 100 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день первую дозу вакцины получили 14 человек, вторую - 86.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 177 187, из которых первую дозу вакцины получили 758 289, вторую - 418 898 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.