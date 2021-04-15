Призывники азербайджанской армии проходят подготовку

Во всех воинских частях азербайджанской армии основное внимание уделяется подготовке молодых призывников, проводятся различные теоретические и практические занятия с военнослужащими этой категории.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в ходе подготовки молодых солдат обучают воинской дисциплине, формируют и совершенствуют у них строевые навыки. Под руководством наставников личный состав обучается предметам и элементам строевой подготовки.

В воинских частях особое внимание также уделяется физической подготовке военнослужащих. В спортивных городках с личным составом проводятся занятия по физической подготовке. В ходе занятий личный состав тренируется на спортивных тренажерах и выполняет различные нормативы.

В соответствии с распорядком дня в азербайджанской армии для эффективного проведения досуга военнослужащими в воинских частях предусмотрены места отдыха и помещения для проведения занятий по идеологической подготовке. Здесь военнослужащие знакомятся с новыми выпусками газет, журналов и других изданий военных печатных органов.