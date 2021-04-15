В Агдаме разминировано около 3 тыс. гектаров

Продолжается процесс разминирования и очистки от неразорвавшихся боеприпасов освобожденной от оккупации территории Агдамского района Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в ИВ Агдамского района, на сегодня уже полностью разминировано 2 941,41 гектара освобожденной территории.

Из вышеуказанной территории 2 190,5 гектара вспахано, и на этом участке посеяна пшеница.