Полиция изъяла из оборота 68 кг наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан Орхан Сафаров.

У него было изъято более 1 кг героина, 103 гр метамфетамина. При обыске дома Орхана Сафарова расположенного на территории столицы, было обнаружены и изъяты 29 кг героина, 5 кг метамфетамина, 453 таблетки метадона, электронные весы и денежные средства, полученные от продажи наркотических средств.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками Главного управления в городе Сумгайыт, был задержан Турал Мамедов. У него было обнаружено около 200 гр героина и метамфетамина. При обыске в его доме были обнаружены и изъяты 5 кг героина, 3 кг марихуаны, 10 кг метамфетамина, 6000 таблеток психотропного вещества трамадола и 9510 таблеток метадона, электронные весы.

В ходе еще одной операции был задержан житель Абшеронского района Афиг Алиев. При задержании у него было обнаружено около 9 кг опиума, 510 гр героина и 1 кг марихуаны.

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления, был задержан Мусави Мусаев, подозреваемый в продаже наркотиков. У него было обнаружено 4 гр героина, при обыске объекта, расположенного в Сабунчинском районе, где он занимался ремонтными работами, были обнаружены 1 кг 371 гр героина, 1 кг 220 гр марихуаны, 22 гр метамфетамина, 495 таблеток метадона и метилена, электронные весы.

Таким образом, в результате этих операций, проведенных сотрудниками Главного управления, предотвращена реализация наркотических средств общим весом около 68 кг, а также 16 458 таблеток психотропного веществ, ввезенных на территорию страны незаконным путем.

По фактам в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, они задержаны и привлечены к следствию.

Следствие продолжается.