Армяне занимались фальсификацией на каждом квадратном метре территории Карабаха, который они держали под оккупацией на протяжении 30 лет.

Об этом сказал специальному корреспонденту Карабахского бюро Trend руководитель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили, находящийся в селе Туг Ходжавендского района, передает Day.Az.

По его словам, за это время противник нанес этим землям большой ущерб и предпринял попытку присвоить религиозные памятники.

"Армяне на протяжении 30 лет стремились создать для себя историю на наших землях. Я бы хотел, чтобы каждый гражданин Азербайджана посетил эти территории и своими глазами увидел последствия армянского варварства. Это наша очередная поездка на освобожденные земли", - сказал Мобили.

Видеорепортаж подготовил Аслан Мамедли.