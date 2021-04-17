Армяне занимались фальсификацией на каждом квадратном метре территории Карабаха

Армяне занимались фальсификацией на каждом квадратном метре территории Карабаха, который они держали под оккупацией на протяжении 30 лет.

Об этом сказал специальному корреспонденту Карабахского бюро Trend руководитель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили, находящийся в селе Туг Ходжавендского района, передает Day.Az.

По его словам, за это время противник нанес этим землям большой ущерб и предпринял попытку присвоить религиозные памятники.

"Армяне на протяжении 30 лет стремились создать для себя историю на наших землях. Я бы хотел, чтобы каждый гражданин Азербайджана посетил эти территории и своими глазами увидел последствия армянского варварства. Это наша очередная поездка на освобожденные земли", - сказал Мобили.

Видеорепортаж подготовил Аслан Мамедли.