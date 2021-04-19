Вакцинация снижает смертность от коронавируса

Вакцинация предупреждает тяжелые формы COVID-19 и снижает смертность от этого заболевания.

Об этом сказал в понедельник Trend заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рашад Махмудов, передает Day.Az.

По его словам, вакцинированные граждане должны соблюдать правила карантина для безопасности окружающих их людей.

"Все должны соблюдать правила. Повторюсь: вакцинация предупреждает тяжелые формы COVID-19 и снижает смертность от этого заболевания", - сказал Махмудов.