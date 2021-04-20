В Азербайджане меняется порядок перевода студентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в первоначальной версии законопроекта "О высшем образовании".

Согласно проекту, настоящим законом регулируются вопросы перевода, исключения, восстановления и получения академического отпуска из одного высшего учебного заведения или образовательной программы (специальности) в другое всех обучающихся, иностранцев и лиц без гражданства касательно всех высших учебных заведений Азербайджанской Республики (за исключением высших учебных заведений специального назначения), независимо от их подчиненности, вида собственности и организационно-правовой формы.

Перевод обучающихся из одного высшего учебного заведения в другое, изменение специальности и (или) формы обучения, восстановление в рядах обучающихся и возвращение из академического отпуска осуществляются в период зимних и летних каникул. На уровне магистратуры высшего образования перевод студентов с одной специальности (специализации) на другую не допускается. Студенты, обучающиеся на уровне магистратуры, имеют право только на изменение формы обучения, на перевод в первый учебный год из одного высшего учебного заведения в другое по той же специальности (специализации), а отчисленные - на восстановление в высшем учебном заведении, где они обучались ранее по своей специальности (специализации). Эти процедуры проводят в период зимних и летних каникул.

Лица, переведенные из одного высшего учебного заведения в другое, сменившие специальность и восстановившиеся в рядах студентов (за исключением перевода обучающихся по той же специальности на основе государственного заказа), продолжают обучение только на платной основе. Перевод или восстановление студентов неаккредитованных иностранных высших учебных заведений в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики не допускается.

Перевод обучающихся из одного высшего учебного заведения или специальности в другое независимо от подчиненности, вида собственности и организационно-правовой формы, восстановление в рядах обучающихся исключенных лиц (за исключением восстановления в высшем учебном заведении, где они ранее обучались, по специальности) осуществляются высшими учебными заведениями. В случае, если по договору с высшим учебным заведением обучение студента оплачивает какое-либо физическое или юридическое лицо, перевод в другое высшее учебное заведение или специальность согласовывается с этим лицом в письменном виде.

Следует отметить, что в настоящее время перевод студентов осуществляется через сайт www.transfer.edu.az.