Опасная ситуация в поселках Баку: к чему приводит отсутствие канализации

В Баку порядка 50-55 процентов локальных канализационных сетей не подключены к центральной канализации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства экологической экспертизы при минэкологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров.

По его словам, одна из главных проблем заключается в том, что управление сточными водами осуществляется не в соответствии с имеющимися правилами.

"В результате сточные воды так или иначе сбрасываются в Каспийское море. Чтобы устранить эту проблему раз и навсегда, необходимы инвестиции. Проблема должна быть решена во всех районах. Есть генеральный план по управлению сточными водами в Баку и во всех районах Азербайджана. В густонаселенных местах примерно 30 районов создана канализационная система вместе с централизованной насосной системой. Там уже действуют очистные сооружения. Но этого недостаточно. Отсутствие канализационной сети в поселках Баку приводит к загрязнению окружающей среды", - сказал Ганбаров.