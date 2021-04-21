Телеканал ATV оштрафован, закрылась передача Заура Бахшалиева

Состоялось заседание Национального Совета по телевидению и радио.

Как сообщили АПА в Нацсовете, на заседании были рассмотрены факты, озвученные одним гостем в ходе программы "Bizimləsən" на канале 20 апреля, передает Day.Az.

НСТР принял решение о прекращении вещания программы "Bizimləsən" 21 апреля 2021 года по причине того, что телеканал ATV показывает программы, которые могут нанести ущерб физическому, психическому и духовному развитию несовершеннолетних во время просмотра.

Также, в соответствии со статьей 388-2.0.2 Кодекса об административных проступках, в отношении телеканала составлен протокол о наложении штрафа в размере 3000-4000 манатов.