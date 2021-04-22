Сегодня в Азербайджане проводится выпускной экзамен для 8790 учащихся

Государственный экзаменационный центр сегодня проведет выпускной экзамен на базе полного (11-летний) среднего образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, в экзамене, который пройдет в Агдашском, Бейлаганском, Джалилабадском, Геранбойском, Гобустанском, Сальянском, Уджарском, Хачмазском, Загатальском районах и в городе Нафталан, ожидается участие 8790 учащихся. Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 завершится пропускной режим. Прибывшие после этого участники в здание экзамена не допускаются.

В целях предотвращения массового скопления людей и тесного контактирования для участников установлено разное время входа в экзаменационное помещение, и это время указано в выпускном листе участника экзамена. Поэтому рекомендуется приходить в здание экзамена в указанное в выпускном листе время.

Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске и использовать ее правильно (полностью закрывая нос, рот и челюсть). Снятие маски запрещено и должно использоваться на протяжении всего процесса (режим пропуска, время экзамена, выход из здания).

Напомним, что в 26 городах и районах, где 22-23 апреля пройдут экзамены, выделено 126 зданий, 2055 экзаменационных залов. Для управления экзаменами назначены 126 общих руководителей экзаменов, 340 руководителей экзаменов, 2548 преподавателей-контролеров, 252 сотрудника охраны, 126 представителей зданий.