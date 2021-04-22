В поселке Забрат на пешеходных переходах установлены новые светофоры - ВИДЕО
В Баку на двух пешеходных переходах дороги в поселок Забрат, которая является одной из столичных дорог, где происходит наибольшее количество ДТП с участием пешеходов, установлены новые светофоры со специальным кнопками.
Об этом в четверг сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Было отмечено, что в целях обеспечения комфорта и безопасности пешеходов, в том числе инвалидов, с учетом густонаселенности территории, близости заведений общественного питания, больниц и школ, на пешеходных переходах установлены пандусы, а светофоры снабжены устройствами со звуковым оповещением.
Принятые меры не только повысят уровень безопасности движения на этих дорогах, но и создадут условия для комфортного передвижения пешеходов.
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