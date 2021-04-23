есть погибший и раненые - ФОТО

В Наримановском районе Баку произошло тяжелое ДТП, погиб 1 человек, трое ранены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на проспекте Зии Буньядова.

По сообщению, автомобиль марки Hyundai, управляемый Нурланом Гусейновым, сбил занимавшегося чисткой тоннеля сотрудника Госагентства Азербайджанские автомобильные дороги Низами Мамедова.

Затем Hyundai врезался в грузовик марки Iveco, осуществлявший чистку тоннеля. Н.Мамедов от полученных травм скончался на месте.

Водитель автомобиля Нурлан Гусейнов, пассажир по имени Эльчин, а также другой сотрудник Госагентства Эльнур Агаев госпитализированы с тяжелыми травмами.

По факту в Наримановском районном управлении полиции проводится расследование.