Пропавший без вести в Отечественной войне азербайджанский офицер стал шехидом

Найден еще один военнослужащий Азербайджанской Армии, пропавший без вести во время Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, обнаружено тело лейтенанта Юсифова Али Сулхаддина оглу, пропавшего в октябре 2020 года во время боев за Физулинский район.

Как сообщил отец Юсифова Сулхаддин Юсифов, сегодня из районного военного комиссариата сообщили об обнаружении тела его сына.

А.Юсифов был родом из села Огуз Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.