В Ясамале возбуждено уголовное дело по факту вырубки деревьев

Генпрокуратура провела проверку по факту незаконной вырубки деревьев по адресу улица Аббаса Мирзы Шарифзаде 150 в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что директор стоматологической клиники "Hüseyn Dent" Гусейн Абдуллаев нанес серьезный ущерб в размере 3000 манатов в результате незаконной вырубки деревьев во дворе клиники.

Ясамальскому районному управлению полиции поручено провести предварительное расследование.