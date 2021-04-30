https://news.day.az/society/1338630.html В Ясамале возбуждено уголовное дело по факту вырубки деревьев
В Ясамале возбуждено уголовное дело по факту вырубки деревьев
Генпрокуратура провела проверку по факту незаконной вырубки деревьев по адресу улица Аббаса Мирзы Шарифзаде 150 в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования выяснилось, что директор стоматологической клиники "Hüseyn Dent" Гусейн Абдуллаев нанес серьезный ущерб в размере 3000 манатов в результате незаконной вырубки деревьев во дворе клиники.
Ясамальскому районному управлению полиции поручено провести предварительное расследование.
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