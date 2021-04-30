В общественных местах задержаны активные больные коронавирусом

29 апреля сотрудники органов внутренних дел на территории республики задержали в общественных местах 5 активных больных коронавирусом

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительную беседу, задержанных вернули домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

В отношении двоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемиологического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса. В настоящее время ведется следствие.

МВД еще раз просит граждан строго соблюдать все требования и правила особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом.