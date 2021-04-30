Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 16 639 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 6 328, вторую дозу получили 10 311 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 488 218, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 966 132, вторую дозу получили 522 086 человек.