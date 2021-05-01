На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 04:20 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 47 км.