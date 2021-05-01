https://news.day.az/society/1338925.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 04:20 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 47 км.
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