В Азербайджане за сутки выявлено 1 058 случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 1 058 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 125 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

23 пациента с коронавирусом скончались.