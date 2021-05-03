https://news.day.az/society/1339532.html В Загатале ВАЗ столкнулся с трактором - есть пострадавшие
В Загатале ВАЗ столкнулся с трактором - есть пострадавшие
В Загатале автомобиль столкнулся с трактором, пострадали два человека.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел сегодня в полдень на трассе Евлах-Загатала-граница Грузии, проходящей через Загаталу.
Автомобиль ВАЗ 21074 с регистрационным номером 62 BX 676 врезался сзади в трактор с прицепом, двигавшимся в том же направлении. В ДТП пострадали водитель ВАЗ 21074 и находившаяся в автомобиле пассажирка. Их доставили в Загатальскую центральную больницу.
Личности пострадавших выясняются.
Ведется расследование.
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