В Загатале ВАЗ столкнулся с трактором

В Загатале автомобиль столкнулся с трактором, пострадали два человека.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел сегодня в полдень на трассе Евлах-Загатала-граница Грузии, проходящей через Загаталу.

Автомобиль ВАЗ 21074 с регистрационным номером 62 BX 676 врезался сзади в трактор с прицепом, двигавшимся в том же направлении. В ДТП пострадали водитель ВАЗ 21074 и находившаяся в автомобиле пассажирка. Их доставили в Загатальскую центральную больницу.

Личности пострадавших выясняются.

Ведется расследование.