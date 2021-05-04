https://news.day.az/society/1339610.html Трагедия в Лянкяране - 20-летняя девушка умерла после родов
Трагедия в Лянкяране - 20-летняя девушка умерла после родов
В Лянкяране произошла смерть матери.
Жительница Лерика Тарана Самид гызы Хангельдиева 2001 года рождения, скончалась после родов, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась после рождения сына. Малыша удалось спасти.
По факту проводится расследование.
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