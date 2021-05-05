На освобожденных территориях проводится вакцинация диких животных

На освобожденных от оккупации территориях осуществляется вакцинация современными методами против бешенства, считающегося особо опасным заболеванием животных. В процессе вакцинации используется заманивающий корм, в который добавляют вакцину против бешенства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сотрудники Агентства аграрных услуг (ААУ) при Министерстве сельского хозяйства разместили заманивающий корм, в которые добавлены, в целом, 400 доз вакцин против бешенства, на участки, где периодически наблюдаются дикие животные, в места обитания бродячих собак на лесных массивах и вокруг лесов на территории освобожденного от оккупации Ходжавендского района.

Принявший участие в мерах по вакцинации заместитель председателя ААУ Баяндур Рзаев отметил, что после применения этого корма у диких и бесхозных животных появляется иммунитет против бешенства в течение одного года.

Подобные мероприятия играют важную роль в предотврашении распространения особо опасных заболеваний животных, а также обеспечивают сохранение эпизоотологической стабильности против бешенства.

Баяндур Рзаев отметил, что меры по вакцинации против бешенства будут проводиться на основе определенного графика и на территориях других освобожденных от оккупации районов.

С целью определения последствий вакцинации сотрудники ААУ через три дня после данной процедуры проводят мониторинги на этих территориях.

Отметим, что меры по борьбе с заболеваниями животных в период особого карантинного режима осуществлялись со строгим соблюдением всех требований и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете Министров.