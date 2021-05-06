Можно ли сдавать анализы, включенные в ОМС, в частных больницах?

В пакете услуг обязательного медицинского страхования гражданам предложено 2 550 видов медицинских услуг. Невозможно, чтобы необходимые для гражданина обследования и анализы не проводились в государственных медицинских учреждениях.

Как передает Day.Az, об этом в прямом эфире на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

Отвечая на вопрос о том, почему с гражданина должна взиматься плата за ОМС, если анализы и обследования, назначенные врачом, недоступны в государственных больницах, она отметила, что из 2 550 услуг 731 - это различные анализы.

"Гражданин не уточнил, о каком обследовании и анализах идет речь, поэтому отвечу в общем. Как я уже сказала, невозможно, чтобы в больнице не проводились необходимые или важные обследования, а также анализы из числа 2 550 медицинских услуг.

Даже если какие-либо анализы из пакета услуг недоступны в государственных медицинских учреждениях, вас могут направить в частные.

На основании этого направления вы можете сдать анализы в частном медучреждении.

Есть частные медучреждения, находящиеся в подчинении TƏBİB. При необходимости пациенту предоставляется их список", - сказала А.Ахмедова.