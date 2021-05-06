https://news.day.az/society/1340513.html Азербайджанские телеканалы подготовят передачи о героях Отечественной войны
Азербайджанские телеканалы подготовят передачи о героях Отечественной войны
В Азербайджане будут подготовлены передачи о героях Отечественной войны и Национальных героях, реализованы образовательные проекты и программы в этом направлении.
Как сообщает Day.Az, это отражено в предлагаемых поправках в закон "О молодежной политике".
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