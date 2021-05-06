Азербайджанские телеканалы подготовят передачи о героях Отечественной войны

В Азербайджане будут подготовлены передачи о героях Отечественной войны и Национальных героях, реализованы образовательные проекты и программы в этом направлении.

Как сообщает Day.Az, это отражено в предлагаемых поправках в закон "О молодежной политике".