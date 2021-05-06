Обнародованы результаты выпускных экзаменов, проведенных 15-16 апреля

Обнародованы результаты выпускных экзаменов на базе полного (11 лет) среднего образования, проведенных 15-16 апреля 2021 года.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре.

С 17:50 результаты экзаменов опубликованы на сайте ГЭЦ.