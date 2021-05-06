https://news.day.az/society/1340605.html Обнародованы результаты выпускных экзаменов, проведенных 15-16 апреля
Обнародованы результаты выпускных экзаменов, проведенных 15-16 апреля
Обнародованы результаты выпускных экзаменов на базе полного (11 лет) среднего образования, проведенных 15-16 апреля 2021 года.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре.
С 17:50 результаты экзаменов опубликованы на сайте ГЭЦ.
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