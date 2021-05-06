В Азербайджане могут разрешить свадьбы: будут новые стандарты

В Азербайджане в будущем разрешат проводить свадьбы, но по определенным правилам. Как сообщает Day.Az, об этом в эфире телеканала ARB24 сказал зампредседателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов.

"В ближайшие несколько месяцев будут разработаны соответствующие стандарты для проведения свадеб", - отметил Махмудов.

По его словам, говорить об отмене имеющихся ограничений рано до тех пор, пока не будет привито 50-60% населения страны.