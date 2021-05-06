https://news.day.az/society/1340622.html В Азербайджане могут разрешить свадьбы: будут новые стандарты - ЗАЯВЛЕНИЕ
В Азербайджане могут разрешить свадьбы: будут новые стандарты - ЗАЯВЛЕНИЕ
В Азербайджане в будущем разрешат проводить свадьбы, но по определенным правилам. Как сообщает Day.Az, об этом в эфире телеканала ARB24 сказал зампредседателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов.
"В ближайшие несколько месяцев будут разработаны соответствующие стандарты для проведения свадеб", - отметил Махмудов.
По его словам, говорить об отмене имеющихся ограничений рано до тех пор, пока не будет привито 50-60% населения страны.
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