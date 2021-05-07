В Университете АДА прошли выставка и торжественная презентация книги «Ахмедия Джабраилов 100»

В Университете АДА прошли торжественная презентация книги "Ахмедия Джабраилов 100" и фотовыставка с участием представителей общественности и науки и зарубежных гостей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде отметил, что мероприятие посвящено предстоящему 76-летию Победы в Великой Отечественной войне - 9 мая и вкладу Азербайджана в эту победу. Проект реализован в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летия Ахмедии Джабраилова.

"Одним из достойных сыновей азербайджанского народа является отважный и храбрый боец, видный представитель и герой французского антифашистского Движения Сопротивления в период Второй мировой войны, легендарный партизан Ахмедия Джабраилов. Он покрыл себя вечной славой достойного гражданина страны и стал ярким примером любви к родной земле, вписав свое имя в летопись героев, сражавшихся с фашизмом", - отметил Фариз Исмаилзаде, подчеркнув роль Министерства иностранных дел Азербайджана в издании книги "Ахмедия Джабраилов 100".

В сборник документов "Ахмедия Джабраилов 100" вошла информация о наградах (орденах, медалях), которыми он был отмечен в СССР, Франции и Азербайджане, соответствующие документы, архивные материалы из Франции и России, личного архива семьи Джабраиловых, фотогалерея (семья, фронтовые товарищи, встречи с руководителями государств, зарубежные поездки и т.д.). Автор книги - сотрудник Центра анализа и стратегических исследований Гюльнара Мамедова. Она рассказала о работе над изданием, которая шла на протяжении трех лет. Автор выразила признательность за содействие в реализации проекта Службе государственной безопасности (СГБ), Службе внешней разведки, посольствам Азербайджана во Франции и России, Исполнительной власти Шекинского района, семье Ахмедии Джабраилова и другим.

Представитель МИДа Нигяр Гусейнова отметила роль Азербайджана в Великой Отечественной войне, в победе над фашизмом, когда наш народ продемонстрировал примеры величайшего героизма и отваги как на передовой, так и в тылу. В 1941-1945 годах на фронт отправилось около 650 тысяч храбрых сынов и дочерей Азербайджана, из которых более 350 тысяч не вернулось. Наши воины прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, около 130 наших соотечественников удостоены звания Героя Советского Союза, 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями СССР. В республике было создано множество воинских подразделений, заводы производили военную продукцию, раненые проходили лечение в госпиталях, самоотверженные азербайджанские нефтяники обеспечили 80 процентов фронта горючим. И Вторая Карабахская Отечественная война вновь доказала героизм, мужество и самоотверженность азербайджанского народа, когда за 44 дня были освобождены наши земли, находящиеся на протяжении около 30 лет под армянской оккупацией.

Директор Французско-Азербайджанского университета (UFAZ) Вазех Аскеров отметил важность проведения мероприятия, дальнейшего укрепления взаимоотношений между странами. Храбрость Ахмедии Джабраилова, достойно продемонстрировавшего далеко за пределами Азербайджана героические традиции нашего народа, является ярким символом самоотверженности, наглядным примером подвига и отваги для мужественных солдат азербайджанской армии.

Специальным гостем стал представитель организации "Память Франции" в Азербайджане Александр Ватин, который отметил, что героизму таких людей, как Ахмедия Джабраилов, человечество обязано своим спасением от страшной фашистской угрозы в ХХ веке и достижением Победы над нацизмом, и вручил сыну Ахмедии Джабраилова Джаванширу две памятные медали Франции.

В заключении Джаваншир, сын Ахмедии Джабраилова, выразил всем признательность за реализацию проекта, поблагодарив ректора Университета АДА Хафиза Пашаева за проведение мероприятия. Он рассказал о славном боевому пути отца и его послевоенной жизни, особо подчеркнув заботу и внимание великого лидера Гейдара Алиева.

Ахмедия Джебраилов родился 22 сентября 1920 года в селе Охуд Шекинского района. В 1942 году добровольно ушел на фронт, воевал под Москвой, Курском, в Украине, был разведчиком, попал в концлагерь Монтобан, бежал и активно участвовал во французском Движении Сопротивления. В ходе многочисленных проведенных им разведывательных операций продемонстрировал беспримерную отвагу. Ахмедия Джабраилов, спасший сотни французских детей, был другом Шарля де Голля. Он стал полным кавалером всех высших воинских наград Франции: Военной медали Франции, Высшего Ордена Почетного легиона, Военного креста и Креста за воинскую доблесть. Все перечисленные награды Армад Мишель (партизанский псевдоним Ахмедии Джабраилова) получил из рук генерала Шарля де Голля и государственного и политического деятеля Мориса Тореза. За боевые заслуги Ахмедие Джабраилову было присвоено звание Национального героя Франции. Один из его сыновей, Микаил Джабраилов, отдал жизнь в боях за суверенитет и территориальную целостность Родины, является одним из первых Национальных героев Азербайджана.

Ахмедия Джабраилов скончался 10 октября 1994 года в городе Шеки. О герое французского Сопротивления Ахмедие Джабраилове написаны книги, во Франции и Азербайджане сняты фильмы, на родной земле открыт Дом-музей, на могиле в Охуде установлен бронзовый памятник в полный рост, а рядом покоится его сын - Национальный герой Азербайджана Микаил Джабраилов, который погиб на Карабахской войне, защищая территориальную целостность страны от армянских оккупантов. Вечная слава Героям!