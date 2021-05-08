Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За прошедшие сутки в Азербайджане сделано 34 856 прививок от коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, количество вакцинированных первой дозой за сутки составляет 5568 человек, второй дозой - 29 288 человек.

Общее количество вакцинированных в стране составляет 1 661 772 человека, общее количество вакцинированных первой дозой - 1 001 968 человек, второй дозой - 6 59 804 человека.