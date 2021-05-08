https://news.day.az/society/1341247.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За прошедшие сутки в Азербайджане сделано 34 856 прививок от коронавируса (COVID-19).
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, количество вакцинированных первой дозой за сутки составляет 5568 человек, второй дозой - 29 288 человек.
Общее количество вакцинированных в стране составляет 1 661 772 человека, общее количество вакцинированных первой дозой - 1 001 968 человек, второй дозой - 6 59 804 человека.
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