https://news.day.az/society/1341554.html Следовавший из Баку в Загаталу микроавтобус попал в аварию - ФОТО
Следовавший из Баку в Загаталу микроавтобус попал в аварию - ФОТО
Следовавший из Баку в Загаталу микроавтобус марки "Mersedes Bens VİTO" попал в аварию.
Как сообщает северо-западное бюро АПА, авария произошла сегодня примерно в 16 часов на участке автомагистрали Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией, проходящем по территории Шекинского района.
Микроавтобус марки "Mersedes Bens VİTO" (99 SC 071), за рулем которого находился житель Загатальского района Алиханов Шахин Афлатун оглу, потерял управление и перевернулся. В момент аварии в автомобиле находились водитель и 5 пассажиров.
Пострадавшие обратились в Шекинскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре