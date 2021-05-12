ДТП в Баку стало причиной затора

На проспекте Гейдара Алиева (в направлении города) произошло ДТП.

Об этом Day.Az сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По этой причине в указанном направлении образовался затор.