https://news.day.az/society/1342119.html ДТП в Баку стало причиной затора - Вниманию водителей - ФОТО
ДТП в Баку стало причиной затора - Вниманию водителей - ФОТО
На проспекте Гейдара Алиева (в направлении города) произошло ДТП.
Об этом Day.Az сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
По этой причине в указанном направлении образовался затор.
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