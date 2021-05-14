Обнародовано новое расписание электричек из Баку в Хырдалан и Сумгайыт, а также Пиршаги

В воскресенье, 16 мая, после долгого перерыва возобновляется перевозка пассажиров по железнодорожной линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", электропоезда будут следовать по новому железнодорожному мосту на Хырдаланском круге.

ЗАО представило новое расписание электричек, следующих по маршрутам Баку-Хырдалан, Сумгайыт, а также Баку-Сабунчи-Пиршаги-Сумгайыт.

С новыми расписаниями можно ознакомится по приведённым ниже таблицам.