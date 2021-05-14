https://news.day.az/society/1342529.html Обнародовано новое расписание электричек из Баку в Хырдалан и Сумгайыт, а также Пиршаги – ТАБЛИЦА
Обнародовано новое расписание электричек из Баку в Хырдалан и Сумгайыт, а также Пиршаги – ТАБЛИЦА
В воскресенье, 16 мая, после долгого перерыва возобновляется перевозка пассажиров по железнодорожной линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", электропоезда будут следовать по новому железнодорожному мосту на Хырдаланском круге.
ЗАО представило новое расписание электричек, следующих по маршрутам Баку-Хырдалан, Сумгайыт, а также Баку-Сабунчи-Пиршаги-Сумгайыт.
С новыми расписаниями можно ознакомится по приведённым ниже таблицам.
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