В Азербайджане резко вырос импорт мобильных телефонов

В марте этого года в Азербайджан было импортировано 184 919 единиц мобильных телефонов или иных аппаратов беспроводной связи.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Госкомстате.

По данным комитета, по сравнению с февралем в марте импорт увеличился на 23,1%.Стоимость импортированной в марте продукции составила 27 649,4 тысячдолларов США, что на 15% превышает показатель февраля.

Отмечено, что в целом за январь-март текущего года в страну было импортировано 483 621 мобильное устройство. Это на 72,6% больше, чем в прошлом году. Стоимость импортированной за указанный период продукции составила $ 75 144,6 тыс. долларов, что на 98,5% превышает показатель первого квартала 2020 года.