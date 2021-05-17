https://news.day.az/society/1343495.html Задержаны должностные лица Бакинского главного таможенного управления - СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Задержаны должностные лица Бакинского главного таможенного управления - СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело операцию в Бакинском главном таможенном управлении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе операции при получении взятки с поличным были задержаны некоторые должностные лица Бакинского главного таможенного управления.
Позднее общественности будет предоставлена подробная информация.
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