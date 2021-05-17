Задержаны должностные лица Бакинского главного таможенного управления

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело операцию в Бакинском главном таможенном управлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе операции при получении взятки с поличным были задержаны некоторые должностные лица Бакинского главного таможенного управления.

Позднее общественности будет предоставлена подробная информация.