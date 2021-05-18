Покупайте цемент Holcim и получайте кэшбэк от Umico с каждой упаковки (R)

Если в вашем списке актуальных покупок есть цемент, эта новость для вас. В каждой упаковке цемента от Holcim - Qaradağ Spesial, Qaradağ Optimal и Qaradağ Sprint - вас ждет 0,30 AZN кэшбэка от Umico. Вы сможете выгодно делать ремонт, зарабатывая бонусы Umico, а также быть уверенным в качестве стройматериалов.

Каждая упаковка цемента Holcim приносит бонусы

В каждой упаковке цемента Qaradağ Spesial, Qaradağ Optimal и Qaradağ Sprint спрятан акционный QR-код Umico, который дает вам 0,30 AZN кэшбэка. Выбирайте именно этот строительный материал и делайте ремонт с выгодой. При этом получить кэшбэк очень просто - достаточно отсканировать QR-код в мобильном приложении Umico.

Как получить бонусы?

Распакуйте мешок с цементом Holcim, внутри вы найдете акционный QR-код Umico. Откройте мобильное приложение. На главной странице или в разделе "Бонус" выберите кнопку "Сканировать". Внизу экрана нажмите "Промо код" и отсканируйте QR-код из вашей упаковки при помощи сканера Umico. Ваши бонусы будут начислены сразу после сканирования QR-кода. Одним QR-кодом вы можете воспользоваться единожды.

Если вы еще не знакомы с Umico, вы можете скачать приложение

Выбирайте для ремонта и строительства

Qaradağ Optimal М300 - цемент для строительных растворов. Подходит для каменной кладки стен, кирпичной кладки перегородок, внутренней штукатурки. В мешке - 40 и 50 кг цемента. При этом один мешок Optimal покрывает 6 кв. м ровной поверхности штукатуркой толщиной 2-2,5 см.

Qaradağ Spesial М400- общестроительный цемент. Подходит для работ высокого класса прочности, строительства малоэтажных частных домов, наружной штукатурки. В мешке - 40 и 50 кг цемента. Швейцарская формула качества.

Qaradağ Sprint М500 - для высокой прочности. Подходит для подготовки каменной и облицовочной брусчатки, для бетонирования в любое время года (особенно зимой). Гарантированный безупречный результат благодаря изначальной высокой прочности цемента.

Holcim - качество, проверенное временем и профессионалами

В 2015 году Holcim Azerbaijan стала частью мирового производителя строительных материалов LafargeHolcim (LH), история мирового бренда насчитывает 180 лет. Крупнейший производитель цемента Holcim гарантирует, что с его материалом вы строите на века. Цемент Holcim отличается высокой прочностью и идеально подходит для разных видов строительных работ: от заливки фундамента до штукатурки стен.

Преимущества цемента Holcim:

180 лет международного опыта LafargeHolcim;

испытания в ведущих лабораториях Швейцарии, Франции и США;

ежедневный глобальный контроль качества;

постоянно совершенствующиеся и самые инновационные продукты.

Еще одна гарантия качества - доверие профессионалов. Цемент Holcim использовался при строительстве многих известных зданий. Например, пекинского национального стадиона "Птичье гнездо", оного из самых высоких небоскребов в Лондоне Bishopsgate 22 (278 метров), самой крупной гидроэлектростанции в США Гранд-Кули, Baku Tower, Пламенных башен, Бакинского кристального зала, Центра Гейдара Алиева, Бакинского олимпийского стадиона.

Получайте бонусы с Umico

Впервые все компании Азербайджана, в которых можно получить кэшбэк, в одном мобильном приложении. Больше не нужно носить с собой множество бонусных карточек. Umico Bonus - универсальная электронная бонусная карточка. С ее помощью вы сможете получать кэшбэк бонусами Umico (1 бонус = 1 AZN) в крупнейших компаниях Азербайджана. Среди них - сети супермаркетов и крупнейшие магазины, рестораны, кафе, АЗС и многое другое.

Для получения кэшбэка достаточно скачать приложение и зарегистрироваться в Umico по номеру мобильного телефона, а потом показывать вашу бонусную карточку при покупках в компаниях-партнерах Umico.

Скачайте Umico в Google Play и AppStore, чтобы быстро находить и выгодно покупать то, что нужно в самый подходящий момент.

Строительство и ремонт будут выгоднее с Umico и Holcim.