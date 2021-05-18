https://news.day.az/society/1343782.html На оживлённой бакинской улице установлен новый светофор - ФОТО
На оживлённой бакинской улице установлен новый светофор - ФОТО
Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает работу по повышению уровня безопасности движения пешеходов на дорогах столицы.
Как сообщили Day.Az в БТА, в рамках этого на улице Кёроглу Рагимова в Наримановском районе столицы, рядом с ABU Arena, для удобного использования наземным пешеходным переходом - "зеброй" установлен новый светофор.
Это сделано для повышения уровня безопасности пешеходов и регулировки очерёдности движения. Кроме того, созданы пандусы для удобства передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями.
Отметим, что неподалёку от "зебры" продолжается строительство нового надземного пешеходного перехода.
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