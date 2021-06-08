https://news.day.az/society/1350454.html Инвалиды войны освобождены от этих госпошлин - СПИСОК
Инвалиды войны освобождены от этих госпошлин - СПИСОК
В Азербайджане определяются новые льготы для инвалидов войны.
Как сообщает Day.Az, это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался восьмого июня на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно поправкам, граждане, имеющие инвалидность в связи с участием в войне, освобождаются от уплаты государственной пошлины в связи с судебными исками, покупкой квартиры или дома.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
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