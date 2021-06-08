Инвалиды войны освобождены от этих госпошлин

В Азербайджане определяются новые льготы для инвалидов войны.

Как сообщает Day.Az, это предусматривает законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался восьмого июня на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправкам, граждане, имеющие инвалидность в связи с участием в войне, освобождаются от уплаты государственной пошлины в связи с судебными исками, покупкой квартиры или дома.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.