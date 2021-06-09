В Азербайджане снова открываются пляжи

Ну вот, уважаемые жители столицы, через 2 дня открываются пляжи. С начала лета все мы говорим и мечтаем о море. Как известно, в прошлом году большая часть летнего сезона прошла лишь в созерцании этого дара природы, однако сегодня, когда эпидемическая ситуация серьезно улучшилась благодаря вакцинации, солнечные берега вновь стали доступны для масс.

Стоит отметить, что на пляжах будут действовать правила, которые были введены в прошлом году. Об этом 25 мая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.

Хотим напомнить, что открываются пляжи не стихийно и бесконтрольно, как в прежние годы. Пандемия диктует свои правила и требует контроля ситуации повсеместно. Можно сколько угодно писать истеричные комментарии в соцсетях, но реальность от этого не станет иной. Вирус существует, он опасен, и государство сделало все, чтобы обезопасить население, за которое оно в ответе. Те, кто сам перенес COVID-19 или потерял близких, наверняка с этим согласятся.

Необходимо понимать, что в нынешних условиях, даже когда уровень заболеваемости очень низок, открытие пляжей - это очень серьезный шаг. Риск роста статистики по-прежнему не исключен, но государство пошло на это, именно думая о гражданах, о нас с вами. За время карантина были приняты необходимые меры, чтобы отдых у моря стал более безопасным и максимально комфортным в условиях карантинных ограничений.

Кстати, о правилах, о которых напомнил Шахмар Мовсумов. Попасть на пляж можно, соблюдая соответствующие правила, разработанные Оперативным штабом при Кабмине Азербайджана. На пляжах проведена необходимая профилактическая работа и приняты меры безопасности. Для каждого пляжа предусмотрена своя квота, которую важно соблюдать.

Государством проведена огромная работа по контролю над соблюдением безопасной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил на пляжах. Однако если граждане продолжат относиться к данным мерам безответственно, то все усилия государства могут быть сведены на нет.

Гражданам не рекомендуется посещать пляжи, не обратившись на сайт https://cimerlik.az/, чтобы узнать, не переполнен ли тот или иной пляж. Он будет функционировать и в этом году. В противном случае следует воздержаться от посещения пляжа ради вашего же здоровья. Нет большой проблемы в том, чтобы зайти на него перед поездкой на море и проверить, куда ехать не стоит, а где места достаточно.

Поэтому самый безопасный вариант обезопасить себя, свою семью и окружающих - это воспользоваться услугами портала cimerlik.az. Иначе мы станем свидетелями очередного роста числа инфицированных.

Азербайджан выбрал путь постепенного смягчения карантинного режима. Сегодня дело дошло до открытия пляжей, на следующих этапах возможны другие смягчения - проведение свадеб, концертов, открытие мест развлечения. Чем больше мы будем ответственными, чем серьезнее будем следовать правилам гигиены и социальной дистанции, тем быстрее мы сможем вернуться к обычному образу жизни. По мере того, как количество заразившихся и число активных случаев COVID-19 будет сокращаться, многие ограничения постепенно будут сняты.

Одним словом, открытие пляжей - это первый шаг, следующие зависят от нас.

А пока желаем вам приятного отдыха на пляжах, которые откроются через 2 дня.

М.Ахмедзаде