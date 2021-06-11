АЖД об изменении графика работы поездов

12, 15, 20 и 28 июня поезда по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут курсировать по графику нерабочих дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" представил график движения в указанные дни.