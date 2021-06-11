https://news.day.az/society/1351679.html АЖД об изменении графика работы поездов - ДАТЫ - ФОТО
АЖД об изменении графика работы поездов - ДАТЫ - ФОТО
12, 15, 20 и 28 июня поезда по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут курсировать по графику нерабочих дней.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" представил график движения в указанные дни.
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