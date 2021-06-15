В Азербайджане выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 177 человек, трое - скончались, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 335 264 факта заражения коронавирусной инфекцией. 328 876 человек вылечились, 4 958 скончались, число активных больных - 1430.

За прошедшие сутки проведено 10 316 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период - 3 637 889 тестов.