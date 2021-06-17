Названы самые популярные имена новорожденных в прошлом месяце

Названы самые популярные имена новорожденных в мае.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в мае самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков были Гусейн, Али, Юсиф, Угур и Мухаммед, а среди новорожденных девочек - Захра, Зейнаб, Мелек, Фатима и Марьям.