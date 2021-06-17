https://news.day.az/society/1353570.html Названы самые популярные имена новорожденных в прошлом месяце
Названы самые популярные имена новорожденных в прошлом месяце
Названы самые популярные имена новорожденных в мае.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в мае самыми популярными именами среди новорожденных мальчиков были Гусейн, Али, Юсиф, Угур и Мухаммед, а среди новорожденных девочек - Захра, Зейнаб, Мелек, Фатима и Марьям.
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