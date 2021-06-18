В Баку пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Баку и Абшеронском районе 19-20 июня будут организованы сельскохозяйственные ярмарки "Из села в город", сообщает Day.Az со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Ярмарки будут организованы по следующим адресам:

- Баку, Наримановский район, ул. Ф.Хойского, 5 (у выхода ст. м. "Гянджлик");

- Баку, Бинагадинский район, ул. С.Ахундова, 5В (у к/т "Ингилаб");

- пос. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41 А.

Продавать сельхозпродукцию будут сами фермеры. Около 100 фермеров доставят в Баку и Хырдалан сельхозпродукцию в 70 наименованиях почти из 40 районов Азербайджана.