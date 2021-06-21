https://news.day.az/society/1354721.html Утверждены «Орфоэпические нормы азербайджанского языка» - решение Кабмина
Утверждены «Орфоэпические нормы азербайджанского языка» - решение Кабмина
Утверждены "Орфоэпические нормы азербайджанского языка".
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров.
Орфоэпические нормы азербайджанского языка определяют правила правильного произношения слов и суффиксов, а также сокращений, используемых в современном азербайджанском литературном языке.
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