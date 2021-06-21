Утверждены «Орфоэпические нормы азербайджанского языка»

Утверждены "Орфоэпические нормы азербайджанского языка".

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Кабинет министров.

Орфоэпические нормы азербайджанского языка определяют правила правильного произношения слов и суффиксов, а также сокращений, используемых в современном азербайджанском литературном языке.