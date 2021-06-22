https://news.day.az/society/1354865.html Нужно ли музыкантам на свадьбах в Азербайджане носить маски? - ответ Кабмина
Нужно ли музыкантам на свадьбах в Азербайджане носить маски? - ответ Кабмина
Использование обслуживающим персоналом (за исключением музыкантов) медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты на праздничной церемонии является обязательным.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.
С 1 июля 2021 года разрешается проведение праздничных мероприятий (свадьбы, помолвки, дни рождения и т. д.).
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