Нужно ли музыкантам на свадьбах в Азербайджане носить маски?

Использование обслуживающим персоналом (за исключением музыкантов) медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты на праздничной церемонии является обязательным.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

С 1 июля 2021 года разрешается проведение праздничных мероприятий (свадьбы, помолвки, дни рождения и т. д.).