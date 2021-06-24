https://news.day.az/society/1355752.html Есть ли в Азербайджане дельта-штамм коронавируса? - отвечает TƏBİB--> -->
Есть ли в Азербайджане дельта-штамм коронавируса? - отвечает TƏBİB
"В нашей стране проводятся исследования по выявлению различных штаммов коронавируса".
Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.
Было отмечено, что на сегодняшний день "индийский штамм" (дельта) официально в стране не зарегистрирован.
"Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию, рекомендуется соблюдать соответствующие правила санитарии и гигиены", - сказали в TƏBİB.
Индийский штамм коронавируса уже обнаружен более чем в 80 странах мира, включая соседнюю Грузию.
"Индийский штамм" характеризуется более быстрым распространением, чем другие штаммы. Однако эксперты отмечают, что вакцины против COVID одинаково эффективны против него.
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