Есть ли в Азербайджане дельта-штамм коронавируса?

"В нашей стране проводятся исследования по выявлению различных штаммов коронавируса".

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос АПА, передает Day.Az.

Было отмечено, что на сегодняшний день "индийский штамм" (дельта) официально в стране не зарегистрирован.

"Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию, рекомендуется соблюдать соответствующие правила санитарии и гигиены", - сказали в TƏBİB.

Индийский штамм коронавируса уже обнаружен более чем в 80 странах мира, включая соседнюю Грузию.

"Индийский штамм" характеризуется более быстрым распространением, чем другие штаммы. Однако эксперты отмечают, что вакцины против COVID одинаково эффективны против него.