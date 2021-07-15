Виновные в вырубке лесов в Лянкяране будут наказаны

По итогам расследования в связи с фактом незаконной вырубки деревьев в лесу Хафтони в Лянкяранском районе Азербайджана министерство экологии и природных ресурсов примет в отношении виновных самые суровые меры, вплоть до освобождения их от занимаемой должности.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, близятся к завершению проверки, связанные с расследованием фактов вырубки деревьев, уточнением спорных моментов и определением ответственности виновных.

"Неправильно было бы говорить о каких-либо результатах проверок до их завершения. К сожалению, инцидент произошел потому, что наш партнер по контракту проявил безразличие в связи с данным вопросом. Но мы должны постараться быть объективными. Проделана большая работа по восстановлению лесов, создано 100 гектаров новых лесных массивов", - сказал Керимов.