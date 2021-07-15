https://news.day.az/society/1362039.html Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с Гурбан байрамы
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям в связи с Гурбан байрамы
Государственное управление дорожной полиции Баку обратилось к водителям в связи с Гурбан байрамы.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление, водителей призывают не занимать проезжую часть автомобильных дорог, нарушая правила парковки и останавливаясь около пунктов забоя скота и продажи мяса, чтобы не создавать тем самым неудобств для остальных участников движения.
При этом водителям, выезжающим в регионы в связи с праздником, следует убедиться в исправном техническом состоянии транспортного средства перед дальней поездкой, соблюдать правила дорожного движения и режим отдыха во время путешествия.
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