Оштрафован владелец ресторана, нарушивший карантинный режим

Сотрудники Загатальского РОП, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы выявили нарушения требований карантинного режима в доме торжеств Talaçay, расположенном в селе Юхары тала.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Несмотря на официальную регистрацию 150 человек на портале icazə.e-gov.az, в мероприятии принимали участие более 200 гостей.

В связи с выявленными нарушениями владелец объекта Анар Гахраманов был оштрафован на 4 000 манатов.