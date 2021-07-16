https://news.day.az/society/1362082.html Оштрафован владелец ресторана, нарушивший карантинный режим - ФОТО
Оштрафован владелец ресторана, нарушивший карантинный режим - ФОТО
Сотрудники Загатальского РОП, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы выявили нарушения требований карантинного режима в доме торжеств Talaçay, расположенном в селе Юхары тала.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.
Несмотря на официальную регистрацию 150 человек на портале icazə.e-gov.az, в мероприятии принимали участие более 200 гостей.
В связи с выявленными нарушениями владелец объекта Анар Гахраманов был оштрафован на 4 000 манатов.
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