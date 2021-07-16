В Азербайджане предусмотрены привилегии для Героев Отечественной войны

Кабинет министров Азербайджана принял решение в связи с привилегиями для граждан, удостоенных звания "Герой Отечественной войны", сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Для увековечивания имени шехида районные (городские) органы исполнительной власти принимают следующие меры:

- устанавливают бюсты шехидов, являющихся Героями Отечественной войны и Национальными героями Азербайджана;

- присваивают улицам и площадям имена Героев Отечественной войны и Национальных героев Азербайджана, а также шехидов, награжденных как минимум двумя орденами за участие в боях за территориальную целостность.

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