https://news.day.az/society/1362137.html В Азербайджане предусмотрены привилегии для Героев Отечественной войны - решение Кабмина
В Азербайджане предусмотрены привилегии для Героев Отечественной войны - решение Кабмина
Кабинет министров Азербайджана принял решение в связи с привилегиями для граждан, удостоенных звания "Герой Отечественной войны", сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Для увековечивания имени шехида районные (городские) органы исполнительной власти принимают следующие меры:
- устанавливают бюсты шехидов, являющихся Героями Отечественной войны и Национальными героями Азербайджана;
- присваивают улицам и площадям имена Героев Отечественной войны и Национальных героев Азербайджана, а также шехидов, награжденных как минимум двумя орденами за участие в боях за территориальную целостность.
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