Глава РИКЦ в Баку огласил направления работы на ближайшее время
На данный момент Российский информационно-культурный центр (РИКЦ) в Баку работает над проектом "Миссия добра".
Об этом в субботу Trend сообщил руководитель Российского информационно-культурного центра в Баку Ирек Зиннуров, передает Day.Az.
По его словам, данный проект разрабатывается совместно с Ассоциацией волонтерских центров России и волонтерскими организациями Азербайджана.
Ирек Зиннуров заявил о планах создать такую программу, чтобы для начала порядка 20 волонтеров по различным направлениям, будь то медицина, экология или любая другая сфера, могли приехать в Азербайджан и оказать необходимую помощь.
Было отмечено, что второй этап предусматривает уже отправку волонтеров из Азербайджана в Российскую Федерацию с той же целью.
"Эту программу мы уже обсуждали в онлайн-формате с участием российской и азербайджанской сторон", - отметил Ирек Зиннуров.
Говоря о квотах на обучение в России, руководитель РИКЦ сообщил, что еще будучи депутатом Госдумы РФ, он высказывался за ее увеличение.
"Постепенно квота на обучение в России будет увеличена. В текущем году уже зафиксировано небольшое увеличение, и планируется за ближайшие три года поэтапно поднять это количество примерно на 30 процентов", - подытожил он.
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