Названы учебные заведения, показавшие наивысшие результаты на олимпиаде в Азербайджане

Названы учебные заведения, продемонстрировавшие самые высокие результаты на Республиканской предметной олимпиаде в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующую информацию предоставил заведующий сектором Министерства образования Фуад Гараев на церемонии награждения победителей олимпиады.

Представляем список вышеупомянутых учебных заведений:

1. Республиканский лицей с уклоном физики, математики и информатики в Баку - 39 учеников;

2. Бакинский турецкий лицей Фонда по делам религии Турции - 20 учеников;

3. Лицей имени академика Зарифы Алиевой - 16 учеников;

4. Сумгайытская гимназия с уклоном естествознания - 12 учеников;

5. Республиканский лицей с уклоном физики, математики и информатики в Гяндже - 10 учеников;

6. Республиканский лицей с химико-биологическим уклоном в Баку - 7 учеников;

7. Бакинская средняя школа № 220 - 7 учеников;

8. Республиканский лицей с уклоном физики, математики и информатики в Губе - 5 учеников.