Названы учебные заведения, показавшие наивысшие результаты на олимпиаде в Азербайджане
Названы учебные заведения, продемонстрировавшие самые высокие результаты на Республиканской предметной олимпиаде в Азербайджане.
Как сообщает в субботу Day.Az, соответствующую информацию предоставил заведующий сектором Министерства образования Фуад Гараев на церемонии награждения победителей олимпиады.
Представляем список вышеупомянутых учебных заведений:
1. Республиканский лицей с уклоном физики, математики и информатики в Баку - 39 учеников;
2. Бакинский турецкий лицей Фонда по делам религии Турции - 20 учеников;
3. Лицей имени академика Зарифы Алиевой - 16 учеников;
4. Сумгайытская гимназия с уклоном естествознания - 12 учеников;
5. Республиканский лицей с уклоном физики, математики и информатики в Гяндже - 10 учеников;
6. Республиканский лицей с химико-биологическим уклоном в Баку - 7 учеников;
7. Бакинская средняя школа № 220 - 7 учеников;
8. Республиканский лицей с уклоном физики, математики и информатики в Губе - 5 учеников.
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