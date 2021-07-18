В Азербайджане начались праздничные каникулы

Сегодня в Азербайджане начинаются каникулы по случаю праздника Гурбан байрам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджана, Гурбан байрамы будет отмечаться 20 и 21 июля.

В целях обеспечения непрерывности рабочих и выходных дней заменены местами рабочий день 19 июля и выходной - 17 июля.

Таким образом, 18, 19, 20 и 21 июля - объявлены нерабочими днями.