https://news.day.az/society/1362736.html В Азербайджане начались праздничные каникулы
В Азербайджане начались праздничные каникулы
Сегодня в Азербайджане начинаются каникулы по случаю праздника Гурбан байрам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что согласно соответствующему решению Кабинета министров Азербайджана, Гурбан байрамы будет отмечаться 20 и 21 июля.
В целях обеспечения непрерывности рабочих и выходных дней заменены местами рабочий день 19 июля и выходной - 17 июля.
Таким образом, 18, 19, 20 и 21 июля - объявлены нерабочими днями.
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